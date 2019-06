‘Liverpool wil Klopp meer opties geven met ‘man van 80 miljoen’’

Lille OSC gold in het net afgelopen seizoen als de grote verrassing in de Ligue 1 en Nicolas Pépé was een van de absolute smaakmakers aan de kant van les Dogues, die het seizoen uiteindelijk afsloten als de nummer twee van de Franse competitie. De 24-jarige aanvaller geldt deze zomer dan ook als een begeerd transferdoelwit en Liverpool lijkt van plan om echt werk te maken van de komst van de Ivoriaan.

L’Équipe weet donderdag namelijk te melden dat the Reds bereid zijn om aan de vraagprijs van Lille te voldoen. De Fransen, die volgend seizoen Champions League-voetbal spelen, wensen maar liefst tachtig miljoen euro te incasseren voor hun sterspeler. Dat bedrag kan door middel van een aantal bonussen bovendien nog verder oplopen. Die dikke tachtig miljoen lijkt echter geen onoverkomelijk probleem te vormen voor Liverpool, dat trainer Jürgen Klopp graag een extra optie in de aanval willen geven.

De Champions League-winnaar leunt voorin zwaar op het trio Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah en de komst van Pépé zou de druk wat van deze drie af kunnen halen. De elfvoudig international van Ivoorkust speelt meestal als rechtsbuiten, waardoor Salah eventueel naar de spitspositie op zou kunnen schuiven. Firmino zou in dat geval ook als aanvallende middenvelder kunnen spelen, terwijl er sowieso meer gerouleerd kan worden voorin.

Liverpool heeft de slag om Pépé echter niet zomaar gewonnen. Met Bayern München en Paris Saint-Germain als meest voorname rivalen, en verdere interesse van Manchester United, Arsenal en Tottenham Hotspur, is de concurrentie voor de aanvaller fors. Pépé geeft bovendien mogelijk de voorkeur aan een overstap naar een club waar hij een gegarandeerde basisplaats heeft, wat op Anfield waarschijnlijk niet meteen het geval zal zijn.