‘Als Matthijs de Ligt daarheen gaat, kan hij net zo goed naar China’

Manchester United sloot het net afgelopen Premier League-seizoen af met een teleurstellende zesde plek, waardoor de Engelse grootmacht volgend seizoen veroordeeld is tot Europa League-voetbal. Het is de bedoeling dat de selectie van trainer Ole Gunnar Solskjaer deze zomer een forse kwaliteitsinjectie krijgt, maar the Red Devils hebben vooralsnog, net als in voorgaande jaren, moeite om deals rond te krijgen.

In een analyse van The Independent worden een aantal pijnpunten aangewezen in het elftal van Manchester United. Een nieuwe centrale verdediger, die een leidende rol kan gaan vervullen in het team, staat nu al een aantal zomers op rij bovenaan het verlanglijstje, maar de Engelsen zijn er nog altijd niet in geslaagd om de gewenste kandidaat binnen te hengelen. De naam van Ajax-verdediger Matthijs de Ligt gaat al enige tijd rond, terwijl ook Kalidou Koulibaly van Napoli in beeld zou zijn voor een overstap naar Old Trafford.

De concurrentie voor dit duo is echter fors en de reputatie van United heeft in de afgelopen seizoenen een flinke deuk opgelopen. Barcelona is ook nadrukkelijk in de markt voor De Ligt, maar de Catalanen zouden de rode club uit Manchester niet als een serieuze kandidaat beschouwen. “Gezien de positie waarin ze zich nu bevinden is het, vanuit carrière-technisch oogpunt, bijna hetzelfde als dat je naar China zou gaan. Het zou betekenen dat je ontwikkeling en ambitie opoffert voor geld, net zoals in China”, was volgens de Engelse krant de reactie van een hooggeplaatst figuur in het Camp Nou.

Vanwege het gebrek aan succes in de jacht op een nieuwe centrale verdediger zou Solskjaer er inmiddels over nadenken om Eric Bailly een nieuwe kans te geven, terwijl ook Axel Tuanzebe waarschijnlijk flink wat speeltijd zal gaan krijgen. De 21-jarige stopper speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het net gepromoveerde Aston Villa en liet daar een prima indruk achter. Voor de rechtsbackpositie is de club bovendien in de markt voor Aaron Wan-Bissaka van Crystal Palace, maar een snelle deal lijkt ook hier niet in de pijplijn te zitten. Thomas Meunier van Paris Saint-Germain geldt als een alternatief voor de vleugelverdediger van the Eagles.