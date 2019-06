‘Je moet kijken naar Wijnaldum en hem er proberen uit te spelen’

Aad de Mos en Hedwiges Maduro zien dat Donny van de Beek zich de laatste maanden stormachtig heeft ontwikkeld. De 22-jarige middenvelder van Ajax wordt door zijn goede prestaties gelinkt aan een buitenlandse transfer. De Mos stelt dat er behoefte was aan een lopende man bij Ajax toen coach Erik ten Hag Dusan Tadic steevast in de spits ging opstellen. “Van de Beek ging daardoor beter renderen”, zegt de trainer tegenover Ajax Showtime.

Maduro constateert dat Van de Beek zich in fysiek opzicht heeft ontwikkeld. “Hij kan nu altijd negentig minuten lang vol gaan. Hij past precies in het spel van Ajax”, aldus de oud-voetballer, die stelt dat de duels in de Champions League van belang waren voor de ontwikkeling. “Je speelt op een hoger tempo en leert situaties kennen. Je moet veel sneller denken dan in de Eredivisie.”

“Voetbal is een denksport. Je hoeft niet supersnel te zijn, maar door snel te denken kun je altijd op tijd komen. Daley Blind is daar een heel goed voorbeeld van. Hij is niet zo snel, maar anticipeert heel goed en wordt er bijna nooit uit gesprint. Van de Beek heeft zich daar ook in ontwikkeld. Daarnaast heeft hij natuurlijk specifieke kwaliteiten om op het juiste moment bijna als een magneet te verschijnen waar de bal valt.”

Zowel De Mos als Maduro verwacht niet dat Van de Beek snel een vaste basisspeler wordt bij Oranje, aangezien Ronald Koeman houdt van vastigheden. “Donny is gewoon een schakel en die zal zich erin moeten spelen”, aldus De Mos. “Koeman heeft al een formatie staan en daar wil je aan vasthouden. Het gevaar schuilt erin dat hij ongeduldig gaat worden. Hij moet de kans nu pakken als die er gaat komen.”

De Mos weet dat Koeman altijd kijkt naar de balans van het elftal. De analyticus denkt dat Van de Beek het meeste kans op een basisplek heeft als hij Georginio Wijnaldum overtreft. “Als je kijkt naar type spelers, dan moet je naar Wijnaldum kijken en hem er proberen uit te spelen. Als je tegen een zwakke tegenstander speelt, kun je eventueel kijken of Van de Beek in plaats van Marten de Roon kan spelen.”