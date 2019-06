‘Man United slaat eerste slag met aankoop van zeventien miljoen’

Manchester United gaat binnenkort een transfer wereldkundig maken, zo melden The Telegraph, Sky Sports en de BBC donderdagochtend. De Engelse media stellen dat Daniel James donderdag medisch wordt gekeurd bij the Red Devils. De vleugelaanvaller moet overkomen van Swansea City, waar hij nog tot volgend jaar zomer vastligt.

De aanstaande overstap van James naar de Engelse grootmacht is geen verrassing. Al wekenlang maken de Engelse media melding over de interesse van Man United in de 21-jarige aanvaller uit Wales. James gaat voor naar verluidt zeventien miljoen euro Swansea City inruilen voor de nummer zes van het afgelopen Premier League-seizoen. Door bonussen zou dit bedrag kunnen oplopen tot twintig miljoen.

De tweevoudig A-international van Wales heeft een goed seizoen achter de rug bij the Swans. James heeft afgelopen seizoen 38 wedstrijden gespeeld voor de Championship-club, met 5 doelpunten en 10 assists als resultaat. Mocht de overgang van James naar United worden afgerond, dan betekent dit de eerste aankoop van de topclub deze transferperiode.

United wordt in verband gebracht met verschillende spelers die in het buitenland acteren. Onder anderen Gareth Bale (Real Madrid), Kalidou Koulibaly (Napoli) en Bruno Fernandes (Sporting Portugal) zijn in beeld. Daarnaast wordt de club van manager Ole Gunnar Solskjaer gelinkt aan binnenlandse transfers, zoals van Harry Maguire en James Maddison, die beiden spelen bij Leicester City.