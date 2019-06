‘Frenkie de Jong-virus’ breidt uit: ‘Met mijn zoon kijk ik beelden op YouTube’

Engeland heeft veel ontzag voor Nederland, zegt oud-middenvelder Jamie Redknapp in gesprek met de NOS. Donderdagavond staan beide landen tegenover elkaar in het kader van de Nations League en Redknapp verwacht een sterk Oranje. “Ik ben een groot bewonderaar van het Nederlandse voetbal”, zo stelt de oud-voetballer.

Redknapp geeft aan dat Oranje met Virgil van Dijk de beste centrale verdediger ter wereld heeft. Hij denkt dat Matthijs de Ligt in de toekomst op hetzelfde niveau kan komen. “Hij is weergaloos", aldus Redknapp, die ook lovend is over Memphis Depay. De aanvaller wist niet te imponeren in Engeland, maar heeft zijn draai inmiddels wel gevonden bij Olympique Lyon.

"De mensen in Engeland liepen niet warm voor hem in zijn tijd bij Manchester United, maar hij heeft zich in Frankrijk hersteld. Daar verdient hij de credits voor." De grootste bewondering heeft Redknapp voor Frenkie de Jong. De oud-international kijkt op YouTube vaak video's van de middenvelder van Ajax, die deze zomer verkast naar Barcelona.

“Hij speelt met zoveel autoriteit, zelfverzekerdheid, elegantie. Er zijn niet veel spelers die dat hebben. De Jong is absoluut een van de beste middenvelders ter wereld”, aldus Redknapp, die ook zijn zoon zogenaamd heeft besmet met het 'De Jong-virus'. "Die is tien jaar oud en zit op voetbal. Samen kijken we vaak naar beelden van De Jong op YouTube.”