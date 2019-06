Video van ruzie tussen Neymar en vrouw: ‘Je gaat mij slaan, niet?’

Neymar wordt door Najila Trindade Mendes de Souza beschuldigd van verkrachting, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain ontkent in alle toonaarden. Sinds enige tijd circuleert er een video op internet dat een ruzie tussen het duo toont. In de video is te zien dat de vrouw Neymar op een gegeven moment begint te slaan, waarna het filmpje ophoudt.

Het model, dat uit Brazilië was overgevlogen voor seks met Neymar, claimt dat de aanvaller van Paris Saint-Germain haar op 15 mei in een hotel in Parijs zou hebben verkracht. Neymar ontkende al stellig door beelden van het WhatsApp-gesprek met de vrouw met de buitenwereld te delen op Instagram. Nu doet er een video de ronde waarin Neymar en de vrouw het eerst nog gezellig met elkaar hebben, maar op een gegeven moment de situatie escaleert.

Waar het duo eerst nog zoenend op bed is te horen, gaat de vrouw Neymar op een gegeven moment slaan. De Braziliaanse voetballer probeert de vrouw te kalmeren, waarna de video ophoudt. Het zou in de video gaan om de tweede ontmoeting tussen de vrouw en de stervoetballer. De beelden lijken aan te tonen dat het model begon met het agressieve gedrag. De video is stiekem opgenomen door de vrouw. Het is opvallend dat het filmpje is uitgelekt, aangezien de beelden in het nadeel lijken te spreken van het model.

Na 39 seconden is in het filmpje een klap te horen. Neymar reageert: Nee, nee, ga me niet slaan. Het model reageert: “Nee, je gaat mij slaan, niet? Ga je me slaan?” Daarna staat de vrouw op en begint een ruzie met Neymar. “Ik ga je wel slaan. Weet je waarom? Omdat je me gisteren hebt geslagen. Je hebt me alleen gelaten”, aldus de vrouw. De laatste zin kan duiden op het feit dat Neymar tijdens een WhatsApp-gesprek heeft gemeld dat de vrouw een vriend moest meenemen naar Parijs, aangezien Neymar een drukke agenda heeft en het model zich dan niet zou vervelen.

Trindade Mendes verzekerde in een interview met het Braziliaanse SBT dat ze 'slachtoffer van verkrachting en agressie' is. “Ik ben naar Parijs afgereisd omdat het mijn droom was om een seksuele relatie met hem te hebben. Hij was echter opgefokt en werd gewelddadig toen ik hem vroeg om een condoom te gebruiken. Daarna gebruikte hij zijn kracht. Terwijl hij bezig was, bleef hij hard op mijn billen slaan.”

“Hij dwong mij om seks zonder condoom te hebben. Hij praatte helemaal niet. Toen hij eenmaal vertrokken was, besefte ik hoe stom hij was geweest, hoe hij mij verkracht had en dat ik er vanwege mijn trauma's niet goed op kon reageren.” Trindade Mendes vertelde ook dat ze de politie een foto heeft overhandigd, 'die de volgende dag door Neymar was verstuurd', waarop te zien is hoe ze onder de blauwe plekken zit.

Trindade Mendes erkent dat ze financiële problemen heeft, in verband met achterstallige huur en nog niet betaald collegegeld. "Vanwege mijn financiële problemen was Neymar bereid om de reis en mijn verblijf in Parijs te betalen. Maar eenmaal daar was hij een compleet ander persoon, zeer agressief. Na het uittrekken van mijn kleding begon hij te slaan en luisterde hij niet toen ik hem smeekte om te stoppen." In een ander interview, met TV Récord, verzekerde Trindade Mendes dat ze 'bedreigingen van machtige personen en advocaten' heeft ontvangen. “Op geen enkel moment had ik de intentie om een liefdesrelatie met Neymar te hebben. De ontmoeting was alleen op seks gebaseerd.”

De vader van Neymar reageert telefonisch bij TV Récord op het verhaal. “Ik denk niet dat ik mijn zoon hoef te verdedigen. De beelden spreken voor zich. Het is duidelijk dat deze video bedoeld was als montage. Deze video bewijst alleen maar dat Neymar is aangevallen. Zij veroorzaakte agressie zodat hij zich wel moest verweren. Hij had al snel door dat het allemaal een montage was.”

Presentator Luiz Bacci vroeg vervolgens of Neymar senior bedoelde dat zijn zoon zich juist verdedigde. “De beelden spreken toch voor zich?”, repliceerde Neymar senior. “Het is een montage en iedereen heeft het nu door. Toen hij de kamer binnenkwam, stond de camera al aan. Het zou goed voor ons en het onderzoek zijn als de complete video het licht ziet. Daar is de politie nu mee bezig.”