Nederland - Engeland: live-uitzending, aanvang en verwachte opstellingen

Waar het Nederlands elftal ontbrak op de de laatste twee eindtoernooien, zijn het nu de andere grote voetballanden die er niet bij zijn nu de beslissende fase van de Nations League is ingegaan. Oranje kan zich deze week kronen tot de eerste winnaar van het toernooi, maar dan moet er vanavond eerst gewonnen worden van Engeland. Met de vakantie voor de deur is het voor de internationals zaak om nog twee keer te vlammen, zodat het seizoen met een goed gevoel wordt afgesloten.

Dat het voor sommigen een lang seizoen is geweest kan Daley Blind beamen. De Ajacied meldde zich met 66 wedstrijden in de benen in Zeist, terwijl hij het jaar daarvoor wegkwijnde op de bank van Manchester United. Samen met Frenkie de Jong (59 wedstrijden), Matthijs de Ligt (63) en Donny van de Beek (57) reikte hij tot en met de halve finale van de Champions League, het toernooi dat afgelopen zaterdag gewonnen werd door het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Waar Blind de afgelopen weken kampte met wat klachten, zijn Van Dijk en Wijnaldum pijnvrij en zal alleen vermoeidheid wellicht een rol kunnen gaan spelen tegen the Three Lions.

“Ik denk dat iedereen wel zware benen heeft, maar dat is geen excuus. Iedereen zal zich goed opladen en er klaar voor zijn, denk ik”, zo liet Van Dijk woensdagavond weten tijdens een persconferentie. Hij verwacht minder last te hebben van de finale dan de internationals van verliezend finalist Tottenham Hotspur. Ook bondscoach Ronald Koeman denkt dat Van Dijk en Wijnaldum weinig moeite zullen hebben om zich op te laden. “Mentaal gezien vind ik het na een nederlaag altijd moeilijker om door te gaan dan na een overwinning. Je komt na een overwinning in een flow, dat heb ik ook meegemaakt in 1988. Toen was het EK een toetje na een goed seizoen.”

Koeman en Southgate

Dat Koeman de Nations League uiterst serieus neemt, bleek wel tijdens de persconferentie. “Als je ziet hoe het randgebeuren hier in Portugal is geregeld, dan krijg je echt het idee dat er iets staat te gebeuren, ook voor de spelers. Deze internationals hebben met het Nederlands elftal nooit iets gewonnen en dit is de kans om een prijs te pakken. Een soort mini-EK, ja. Zo wordt het ervaren”, aldus Koeman. “We willen het seizoen hier graag goed afsluiten: met een prijs. Het is mooi om de eerste editie van de Nations League te winnen.”

Ook Southgate hoopt op de eindzege, die goed is voor een bonus van 10,5 miljoen euro. Hij sprak deze week lovend over Oranje. “Ik genoot al van Nederland toen Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard en ook Ronald Koeman voetbalden. Zij spelen altijd goed voetbal. Het is leuk om naar ze te kijken. Vorig jaar oefenden we tegen Nederland. Zij zouden het slechtste team in twintig jaar hebben. Maar ik zag Van Dijk, De Ligt, Wijnaldum, Depay en nog veel meer goede spelers. En onder een ervaren trainer als Koeman zijn ze een stuk sterker geworden. Ronald (Koeman, red.) weet wat er in het topvoetbal wordt gevraagd."

Vermoedelijke opstellingen

De opstelling van Oranje zal weinig verrassingen kennen. Jasper Cillessen is vorig jaar aangewezen als eerste keeper en start tegen Engeland. Tweede doelman Jeroen Zoet staat op het punt om vader te worden en is daarom afwezig. Kenneth Vermeer is bij zijn afwezigheid meegereisd naar Portugal. Op de rechtsbackpositie is Denzel Dumfries een zekerheidje. Kenny Tete was zijn concurrentie, maar hij viel geblesseerd af. Hans Hateboer is daarom door Koeman meegenomen als stand-in van de PSV-verdediger.

Ronaldo-show bezorgt Portugal ondanks bizar VAR-moment finaleplek

Door drie goals van Cristiano Ronaldo plaatste Portugal zich woensdagavond voor de finale van de Nations League. Lees artikel

Het centrum van de achterhoede bestaat uit De Ligt en Van Dijk, een duo waar vrijwel alle bondscoaches jaloers naar zullen kijken. Op de linksbackpositie gaat Koeman kiezen voor Blind, die de voorkeur krijgt boven Patrick van Aanholt en Nathan Aké. Laatstgenoemde speelde bij Oranje wel vaker als linksback, maar kwam het afgelopen seizoen bij Bournemouth voornamelijk als centrumverdediger in actie.

Vlak voor de verdediging vinden we Marten de Roon terug. De verwachting is dat Koeman tijdens de Final Four van de Nations League vasthoudt aan het middenveld waarmee hij de afgelopen wedstrijden succes boekte. Zodoende mag de middenvelder van Atalanta rekenen op een basisplaats. Dat geldt ook voor De Jong en Wijnaldum. Donny van de Beek rammelt volgens Koeman aan de poorten, maar hij lijkt geduld te moeten hebben.

Op de flanken worden Quincy Promes en Ryan Babel geposteerd, met Memphis Depay als spits. Met name Promes zal blij zijn dat hij weer eens in de aanval kan spelen, daar hij het afgelopen seizoen bij Sevilla voornamelijk werd ingezet als opkomende vleurgelverdediger. Verwacht wordt dat hij de voorkeur krijgt boven Steven Bergwijn.

Over de opstelling van Engeland wilde bondscoach Gareth Southgate woensdag niet veel kwijt. Hij liet niet los of hij de spelers gaat gebruiken die in actie zijn gekomen in de finale van de Champions League. Ook over de eventuele inzetbaarheid van Harry Kane liet hij niets los. “Als ik zeg of hij gaat spelen, geef ik de helft van mijn opstelling prijs. Ik ga het werk van Ronald niet doen”, zei hij tijdens een persconferentie. Ook zonder de Champions League-finalisten kan Southgate een uitstekend team op de been brengen.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Promes, Depay en Babel.

Vermoedelijke opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chigwell; Dier, Rice, Barkley; Sancho, Sterling, Rashford.

Statistieken Nederland - Engeland

o Memphis Depay was betrokken bij 21 doelpunten in zijn laatste 20 interlands in alle competities (13 goals en 8 assists)

o Harry Kane is direct betrokken bij 34 procent van de 59 goals die Engeland maakte onder Southgate (17 goals, 3 assists), een hoger gemiddelde dan wie dan ook in de nationale ploeg.

o De laatste interland van Oranje werd verloren tegen Duitsland (2-3). Nederland verloor voor het laatst twee keer op rij in september 2015, onder leiding van toenmalig bondscoach Danny Blind.

o Engeland is al zeven wedstrijden op rij ongeslagen (6 overwinningen, 1 gelijkspel). De laatste vijf duels werden winnend afgesloten. De laatste keer dat Engeland minimaal zes keer op rij won, was in maart 2-15 onder Roy Hodgson (7).

o Engeland won slechts twee van de laatste veertien wedstrijden tegen Nederland (7 keer een gelijkspel, 5 keer verlies). Voor het eerst sinds 1946 kan Oranje voor de tweede keer op rij verliezen van de Engelsen.





Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland in het Estádio D. Afonso Henriques in Guimarães begint vanavond om 20.45 uur. De wedstrijd, die onder leiding staat van de Franse scheidsrechter Clément Turpin, wordt live uitgezonden door de NOS. Vlak voor het journaal van 20.00 uur begint om 19.58 uur de voorbeschouwing op NPO 1. Na het journaal wordt de voorbeschouwing vanaf 20.25 uur hervat. Als Nederland wint, staat zondagavond om 20.45 uur de finale tegen Portugal op het programma. Bij een nederlaag wacht zondagmiddag om 15.00 uur het duel met Zwitserland. Ook het duel van Oranje van zondag wordt live uitgezonden door de NOS.