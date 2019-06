‘Een krokettenploeg, die hebben Hakim Ziyech heel slecht behandeld’

Hans Kraay jr. kijkt uit naar de Afrika Cup, het toernooi dat op 21 juni van start gaat. Volgens de analist gaat Hakim Ziyech Marokko naar de titel leiden. De spelmaker van Ajax en het nationale elftal van Marokko is een van de favoriete voetballers van Kraay jr. “Ik geloof niet in close zijn met voetballers, maar ik heb iets met Ziyech.”

“Dat was al vanaf het moment dat iedereen bij FC Twente tegen Alfred Schreuder was. Joop Munsterman wilde van hem af omdat hij acht ton per jaar verdiende. Na afloop van FC Twente - Ajax zei Ziyech tegen mij: ‘de fans kunnen met 30.000 of 130.000 witte zakdoekjes gaan zitten wapperen, ík vind het gewoon een heel goede trainer’. Toen was hij 21”, vertelde Kraay jr. bij FOX Sports.

“Dat heeft hij ook vorig jaar meegenomen. Hij vergeet niks. AS Roma vindt hij een krokettenploeg. Die hebben hem heel slecht behandeld. Bij Ajax heb ik begrepen ook. Een aanbieding doen, die intrekken en vervolgens niets meer laten horen... En toen hij uitgefloten werd door een flink gedeelte van de supporters, heeft hij heel zachtjes in mijn oor gezegd: vergeet ik nóóit meer."

"Ik vind hem een heel, heel, heel eerlijke jongen. Ziyech gaat Marokko de Afrika Cup brengen.” Marokko speelt op 23 juni de eerste groepswedstrijd tegen Namibië. Vijf dagen later wacht de krachtmeting met Ivoorkust, waarna de groepsfase met een duel met Zuid-Afrika wordt afgesloten.