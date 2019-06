Cristiano Ronaldo waarschuwt Oranje: ‘Dit is niks nieuws voor hem’

Portugal bereikte woensdagavond de finale van de eerste editie van de Nations League. De Europees kampioen won dankzij drie doelpunten van Cristiano Ronaldo, die daarmee de 53e hattrick in zijn loopbaan produceerde, voor eigen publiek met 3-1 van Zwitserland. In de finale is het Nederlands elftal of Engeland de tegenstander.

Voor Bernardo Silva kwam de doelpuntenshow van Ronaldo niet echt onverwacht. ''We raken eraan gewend'', merkte de middenvelder van Manchester City nuchter op. “Hij doet dit al zoveel jaren. Daardoor is het voor niemand nu nog een verrassing. Hij maakte er drie, nou, niks nieuws voor hem. Hij is al zo vaak de man die het verschil maakt.”

Ronaldo, die in de laatste drie minuten twee keer scoorde, staat nu op 689 treffers in alle competities en op 88 goals als international. “Het was zeer spannend in de slotfase”, gaf verdediger Ruben Dias toe. ''Het was duidelijk dat wie er zou scoren de wedstrijd ook zou winnen. Gelukkig stond op dat moment Ronaldo bij ons op.”

Ronaldo zorgde uit een vrije trap halverwege de eerste helft voor de 1-0. Zwitserland kwam vlak na rust op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Ricardo Rodríguez. Vlak voor tijd schoot Ronaldo de 2-1 binnen, waarna hij direct daarna ook het derde doelpunt van de Portugezen voor zijn rekening nam.

"Wat kan ik nog meer over Cristiano zeggen?", vroeg bondscoach Fernando Santos zich na afloop openlijk af. "Alle lovende woorden zijn al gebruikt. Hij is een genie. Je hebt schilders die genieën zijn, je hebt beeldhouwers die genieën zijn en hij is een voetbalgenie."