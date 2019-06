‘Real Madrid en Chelsea akkoord over transfersom Eden Hazard’

Chelsea en Real Madrid hebben een akkoord bereikt over de transfersom van Eden Hazard. Volgens the Guardian zijn beide partijen het eens geworden over een bedrag van honderd miljoen euro. De transfersom kan middels bonussen nog verder oplopen. Na Éder Militão en Luka Jovic wordt Hazard de derde grote aankoop voor het nieuwe seizoen van de Koninklijke.

De transfer van Hazard naar Real Madrid komt niet uit de lucht vallen. De Belgische aanvaller heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag voor de Spaanse grootmacht uit wil komen. Na de gewonnen Europa League-finale zei Hazard in de media al dat het zijn afscheid zou zijn bij the Blues. Hoewel zijn contract op Stamford Bridge volgend jaar al afloopt, tast Real Madrid toch diep in de buidel en telt het minimaal honderd miljoen euro neer.

Hoewel de officiële bevestiging van beide clubs nog op zich laat wachten, staat het volgens de Engelse media vast dat Hazard volgend seizoen in het Estadio Bernabéu te bewonderen is. Zodoende komt er na zeven jaar een einde aan zijn periode bij Chelsea. Hij won met de club onder meer tweemaal de Premier League, de FA Cup en twee keer de Europa League. Naar verwachting wordt de transfer nog deze week afgerond.

De selectie van Real Madrid ondergaat een stevige renovatie na een zwaar teleurstellend seizoen, waarin de club op de derde plaats eindigde in LaLiga met negentien punten achterstand op kampioen Barcelona. In de kwartfinale van de Champions League werd Real Madrid op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Ajax. Julen Lopetegui en Santiago Solari werden ontslagen en onder Zinédine Zidane moet de weg naar boven weer worden ingeslagen.

Militão werd al voor vijftig miljoen euro overgenomen van FC Porto, terwijl deze week ook de komst van Luka Jovic wereldkundig werd gemaakt. De Servische aanvaller wordt voor circa zestig miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt. Naar verwachting wordt ook deze week nog de komst van Ferland Mendy afgerond. Hij komt voor ongeveer vijftig miljoen euro over van Olympique Lyon.