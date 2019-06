Southgate houdt kaarten tegen de borst: ‘Ik ga Koeman niet helpen’

Het is nog onduidelijk of de Nederlandse verdedigers donderdagavond in de wedstrijd tegen Engeland te maken krijgen met Harry Kane. De spits van Tottenham Hotspur is weliswaar fit voor het halve finaleduel in de Nations League, maar bondscoach Gareth Southgate wilde woensdag niet zeggen of de aanvaller gaat spelen. "Dan doe ik het halve werk van Ronald (Koeman, red.)", aldus de keuzeheer op de persconferentie, geciteerd door diverse Engelse media.

Kane keerde zaterdag in de verloren Champions League-finale tegen Liverpool (0-2) na zeven weken afwezigheid terug van een zware enkelblessure. De aanvaller maakte echter geen bijster sterke indruk en Engelse media speculeren daarom over een reserverol voor Kane bij Engeland. Raheem Sterling zou in dat geval weleens voor het eerst in zijn loopbaan de aanvoerder van the Three Lions kunnen zijn. "Maar ik wil niet praten over zijn aanvoerderschap", reageert Southgate desgevraagd.

"Normaal gesproken is Harry Kane onze aanvoerder. Als hij niet speelt, dan moet ik een beslissing nemen", zegt de bondscoach van Engeland, die beschikt over zeven spelers die betrokken waren bij de Champions League-finale van afgelopen zaterdag. Dat geeft de Engelse ploeg weinig tijd om zich voor te bereiden op het treffen met Nederland van donderdagavond. "Het is een aparte, andere soort van voorbereiding, maar altijd als je met internationals bij elkaar komt, zijn er bepaalde problemen", vertelt Southgate.

De oefenmeester blikte op de persconferentie kort terug op de Champions League-finale. "Ik was bij die wedstrijd, omdat ik het wilde zien", vervolgt de oud-international, die werd gevraagd naar het teleurstellende optreden van Kane. "Wij hebben onze eigen ideeën over wat er gebeurd is in die wedstrijd. Het enige dat ik daarover wil zeggen, is dat als Harry eenmaal in het spel betrokken werd, hij zich vaak in een lastige positie bevond."