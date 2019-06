Ronaldo-show bezorgt Portugal ondanks bizar VAR-moment finaleplek

Portugal heeft zich woensdagavond verzekerd van een plek in de finale van de Nations League. De ploeg van bondscoach Fernando Santos won in Estádio do Dragão met 3-1 van Zwitserland. Cristiano Ronaldo opende de score in Porto, maar in de tweede helft kwamen de Zwitsers nog langszij na een bijzonder VAR-moment. Vlak voor tijd was het Ronaldo die twee keer scoorde en zijn ploeg naar de finale schoot. Portugal speelt zondag in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland.

Bij Portugal maakte João Félix zijn debuut. De negentienjarige aanvaller van Benfica, die wordt begeerd door de complete Europese top, vormde een aanvalsduo met sterspeler Cristiano Ronaldo. Ook Bruno Fernandes, die gelinkt wordt aan onder meer Manchester United en Manchester City, maakte zijn opwachting in de basiself. Aan de kant van de Zwitsers startte kersvers Champions League-winnaar Xherdan Shaqiri, die in de finale geen minuten maakte, op tien.

Al in de derde minuut miste Shaqiri, die oog in oog met doelman Rui Patrício kwam, een goede mogelijkheid. Even later gaf de Zwitserse verdediger Manuel Akanji de bal zomaar weg in de opbouw. Het speeltuig belandde bij Ronaldo, die naast mikte. Niet lang daarna was het wél raak voor de topscorer aller tijden van Portugal, die een zelfversierde vrije trap hard in de verre hoek schoot. Zwitserland ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg via Haris Seferovic een grote kans daarop, maar de spits zag zijn inzet op de lat belanden. Félix kon vlak voor rust een grote, door Ronaldo gecreëerde, kans niet benutten.

Na zeven minuten in de tweede helft deed zich een bizarre situatie voor. Seferovic werd door Nélson Semedo naar het gras gewerkt in het strafschopgebied van Portugal, maar scheidsrechter Felix Brych liet doorspelen. In de Portugese aanval die daar direct op volgde werd Bernardo Silva onderuit gehaald, waarvoor de Duitse arbiter wél een penalty gaf. De VAR liet Brych echter naar de zijkant komen, waarna de leidsman besloot om alsnog een strafschop aan de Zwitsers toe te kennen en die van diens tegenstander terug te draaien. Linksback Ricardo Rodríguez schoot vervolgens vanaf elf meter de 1-1 binnen.

Zwitserland had in het vervolg het meeste recht op de winnende treffer, maar het was Portugal dat toesloeg. Bernardo Silva vond in de 88ste de vrijstaande Ronaldo, die de bal meedogenloos onder Sommer doorschoot. Twee minuten daarna completeerde de aanvaller van Juventus zijn hattrick. Ronaldo omspeelde Akanji en plaatste de bal in de verre hoek: 3-1.