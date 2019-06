Theo Janssen: ‘Nations League is net niks, zoiets als de Johan Cruijff Schaal’

Nederland staat aan de vooravond van de halve finale van de Nations League tegen Engeland, maar bij Theo Janssen leeft het toernooi nog niet. De voetbalanalist denkt dat het nieuwe landentoernooi tijd nodig heeft om in status te groeien. "Het is net niks, te vergelijken met de Johan Cruijff Schaal", aldus de oud-voetballer van onder meer FC Twente en Ajax tegenover VTBL.

"Het leeft bij mij helemaal niet, moet ik zeggen", aldus Janssen. "Je kunt er niets mee winnen. Ja, een beker, maar die zet je in een hoek en dan kijk je er niet meer naar om. En geld, maar je wint niets officieels. Natuurlijk, het is een prijs. En je kunt historie schijven door de eerste winnaar ooit te worden. En ja, een voetballer moet 'm willen pakken. Maar eigenlijk moet er iets tastbaars aan gekoppeld worden, zodat het echt wat voorstelt. Het heeft niet de status van een EK of WK."

"Wie er gaat winnen? Zwitserland. Dat is echt de beste ploeg", lacht de analist. "Haha, ik maak een grapje. Zwitserland, weet ik veel man. Nee, ik denk dat als Nederland van Engeland wint, we dan ook kampioen worden." Oranje speelt donderdagavond de halve finale tegen de Engelsen. Als het Nederlands elftal die wedstrijd wint, speelt het zondag de finale tegen Portugal of Zwitserland. "Ik ga wel kijken en ik hoop dat Oranje wint. Maar als Nederland om de derde of vierde plaats moet zondag, ga ik echt iets anders doen."

Janssen zou Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die afgelopen zaterdag met Liverpool de Champions League wonnen, zeker opstellen. "Zij zitten in een flow, dan wil je juist nóg meer wedstrijden spelen", aldus de geboren Arnhemmer, die vindt dat Van Dijk de Ballon d'Or moet krijgen voor zijn prestaties dit seizoen. "Misschien dat Oranje extra motivatie kan opbrengen voor Van Dijk. Als hij ook nog eens de Nations League wint, dan kan die Gouden Bal hem bijna niet meer ontgaan. Ik vind dat hij die eretitel ook verdient."