Vince Gino Dekker dropt nieuwe track; Malen en Pellè amuseren zich met partners

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Deze week bereikte ons het nieuws Go Ahead Eagles niet verdergaat met Vince Gino Dekker. Het aflopende contract van de 22-jarige vleugelaanvaller wordt niet verlengd, waardoor hij over iets minder dan een maand transfervrij is. Dekker kwam het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tot veertien optredens (nul doelpunten en twee assists) en zal nu dus op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Gelukkig zit de voormalige jeugdexponent van Ajax niet stil: woensdagavond dropte hij op YouTube zijn nieuwe track, genaamd ‘Kwetsbaar’. Het is voor VG, zoals zijn artiestennaam luidt, zijn tweede videoclip, want in april bracht hij het rapnummer ‘Gucci Chanel’ al uit.





Donyell Malen viert met zijn vriendin Delisha vakantie op Bali. De jonge aanvaller van PSV beperkt zich vooralsnog tot het plaatsen van Instagram Stories, maar op de pagina van zijn partner is te zien hoe hij het tweetal zich uitstekend vermaakt (swipe naar rechts!).





PSV-ploeggenoot Zakaria Aboukhlal is uitgewaaid naar Dubai.





Malen is overigens niet de enige Eredivisie-speler die op dit moment met vakantie is op Bali: AZ'er Thomas Ouwejan geniet eveneens met volle teugen van het prachtige Indonesisch landschap.





Ook Dani de Wit heeft inmiddels een fraaie vakantiebestemming gevonden. Onduidelijk is waar de middenvelder van Ajax zich bevindt, maar dat het op bestemming prima toeven is, lijdt geen twijfel.





Ricardo Kishna heeft Nederland voor even achter zich gelaten en is met familie naar de Verenigde Staten getrokken.





Voormalig Feyenoorder Graziano Pellè vermaakt zich met partner Viktoria Varga prima op Formenterae, een eiland in de buurt van Ibiza.





Gerard Deulofeu heeft op Mauritius de tijd van zijn leven met zijn geliefde María Casas Iglesias (swipe naar rechts!).





Wout Weghorst ontbreekt in de Oranje-selectie voor de Nations League-eindronde in Portugal, maar elk nadeel heeft zijn voordeel: de spits heeft genoeg tijd voor zijn dochtertje. De familie Weghorst geniet op Texel.