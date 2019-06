24,5 miljoen euro voor nieuw Feyenoord-stadion in ruil voor 3.884 stoeltjes

Stadion Feijenoord heeft zich verzekerd van een flinke kapitaalinjectie: stichting De Verre Bergen heeft een bedrag van 24,5 miljoen euro toegezegd voor de bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord, zo maakt het steenrijke projectbureau woensdag bekend. In ruil voor de financiële bijdrage stelt het stadion per wedstrijd 3.884 zitplaatsen beschikbaar aan kinderen tussen de 10 en 15 jaar uit Rotterdam-Zuid.

Jan de Jong reageert verheugd op de samenwerking met De Verre Bergen. "Dit is een mooie vorm van alternatieve financiering", aldus de algemeen directeur van Feyenoord. "Grote stappen maken en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een fantastische manier om Feyenoord te verbinden met de wijken rond het nieuwe stadion. En dat is van belang, want de toekomst van Feyenoord ligt ook bij deze kinderen."

"Met het Vak van Zuid zal Feyenoord beschikken over het grootste maatschappelijke programma voor wedstrijdbezoek in Europa", gaat De Jong verder. "Op jaarbasis zullen ruim 65.000 zitplaatsen beschikbaar zijn voor kinderen uit de buurt. Deze samenwerking past goed binnen onze doelstellingen gericht op sociale cohesie en nauwer contact met de inwoners van Rotterdam-Zuid." De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord, dat plaats gaat bieden aan 63.000 toeschouwers, staat gepland voor april 2021. De opening wordt verwacht in 2024.

Volgens De Verre Bergen, een stichting die investeert in maatschappelijke programma's in Rotterdam, is er veel behoefte aan het initiatief om kinderen gratis toe te laten bij Feyenoord-wedstrijden. "Er zijn kinderen die praktisch naast het stadion wonen, maar nooit een wedstrijd bezoeken", stelt de stichting in zijn persbericht. "Wij willen dat ook kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben en die wonen op Zuid de mogelijkheid krijgen de sfeer in het Feyenoordstadion te proeven."