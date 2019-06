Bayern-target Sané deelt sneer uit: ‘In Engeland zijn geen voetbalfans’

Leroy Sané geniet van de steun van de Duitse voetbalsupporters die het nationale elftal van zijn land krijgt. De fandag van Die Mannschaft, dat zich in Aken voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Estland, werd woensdag door maar liefst twintigduizend toeschouwers bezocht.

Sané is blij met de massale opkomst van de Duitse voetbalsupporters. "In Engeland zijn geen fans, dus het is iets bijzonders", tekent het Duitse Sport op uit de mond van Sané, die een steek onder water lijkt de geven aan zijn club Manchester City. De aanvaller leeft bij zijn werkgever in onmin met manager Josep Guardiola, die hem lang niet altijd opstelt. Bayern München heeft concrete interesse in de vleugelaanvaller, maar de Duitse topclub heeft volgens algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge nog geen bod uitgebracht.

Ook ploeggenoot Joshua Kimmich is onder de indruk van de Duitse fans. "Dit nemen we zeker mee. We willen het vertrouwen van de supporters terugbetalen", aldus de verdediger annex middenvelder van Bayern München. Duitsland, dat samen met Nederland in groep C van het EK-kwalificatietoernooi voor Euro 2020 zit, speelt zaterdag tegen Wit-Rusland en drie dagen later tegen Estland. De eerste groepswedstrijd werd met 2-3 gewonnen van Oranje.

"We zijn goed begonnen, maar we willen meer. De komende wedstrijden moeten we zes punten halen", zegt technisch directeur Oliver Bierhoff van Duitsland. Die Mannschaft organiseert speciale fandagen sinds het desastreus verlopen WK 2018, waar de Duitsers al in de groepsfase werden uitgeschakeld. "We zijn erg blij om hier te zijn. De spelers nemen hier ook vol enthousiasme deel aan", vertelt de oud-aanvaller van onder meer Udinese en AC Milan.