Chelsea laat jeugdexponent na twee jaar Nederland naar League One gaan

Fankaty Dabo vertrekt bij Chelsea. De 23-jarige rechtsback heeft een aflopend contract bij the Blues en maakt transfervrij de overstap naar Coventry City. De verdediger kwam als jong talent in de jeugdopleiding van Chelsea terecht, maar de stap naar het eerste elftal bleek te groot. De afgelopen twee seizoenen speelde hij op huurbasis in Nederland.

Het afgelopen seizoen speelde hij namens Sparta Rotterdam in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam 26 keer in actie namens de ploeg van trainer Henk Fraser. Het seizoen daarvoor droeg hij het shirt van Vitesse. In alle competities speelde hij 32 wedstrijden. Teruggekeerd in Londen heeft Dabo te horen gekregen dat er geen toekomst voor hem is op Stamford Bridge.

Coventry City heeft geprofiteerd van zijn situatie en zag hem woensdag een driejarig contract tekenen. “We zijn blij dat we hem mogen verwelkomen bij de club”, reageert manager Mark Robins op de clubsite van de nummer acht van het afgelopen seizoen in de League One. “Hij is een verdediger met veel kwaliteiten die we nodig hebben in onze ploeg. Hij is pas 23 jaar oud en heeft veel ervaring in het buitenland.”