PSG neemt na één seizoen alweer afscheid van Buffon

Paris Saint-Germain neemt afscheid van Gianluigi Buffon, zo communiceert de Franse club via de officiële kanalen. De 41-jarige doelman was pas een seizoen actief voor les Parisiens en heeft een aflopend contract, dat dus niet verlengd zal worden. Het is onduidelijk of het vertrek uit Parijs het einde van de imposante loopbaan van Buffon zal vormen.

Buffon besloot Juventus vorige zomer na maar liefst zeventien jaar te verlaten. De doelman koos ervoor om zijn loopbaan nog te verlengen door bij PSG aan de slag te gaan, waarschijnlijk in de hoop om met de Franse topclub de Champions League te kunnen winnen. Het eerste buitenlandse avontuur van Buffon, die eerder voor Parma speelde, werd echter geen doorslaand succes. De 176-voudig Italiaans international was lang niet altijd een vaste waarde bij les Parisiens.

Uiteindelijk hield PSG aan afgelopen seizoen 'slechts' de titel in de Ligue 1 over en trainer Thomas Tuchel had al laten doorschemeren dat hij volgend jaar niet langer zou rouleren met zijn doelmannen. Het lijkt er om die reden op dat Alphonse Areola volgend seizoen de eerste doelman zal zijn, waardoor besloten is om de optie in het aflopende contract van Buffon niet te lichten. De sluitpost speelde dit seizoen totaal 25 officiële wedstrijden voor de kampioen van Frankrijk.

"Het was een geweldige ervaring, waar ik iedereen binnen de club voor wil bedanken. Ik ben blij dat ik dit heb mogen beleven, het heeft me zonder twijfel doen groeien. Aan mijn avontuur buiten Italië komt vandaag een einde", laat Buffon weten op de website van PSG. Volgens verschillende berichten is de sluitpost nog niet van plan om een punt achter zijn loopbaan te zetten, daar hij in onderhandeling zou zijn met diverse clubs.