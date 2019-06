‘Van Dijk staat open voor blijk van waardering van Liverpool’

Virgil van Dijk pakte afgelopen zaterdag met Liverpool de Champions League, door Tottenham Hotspur in de finale met 0-2 te verslaan. Het mag geen geheim heten dat men bij the Reds uitermate tevreden is over het functioneren van de 27-jarige verdediger. De clubleiding van Liverpool zou het contract van Van Dijk dolgraag willen opwaarderen en de aanvoerder van Oranje staat daar volgens ESPN zelf ook voor open.

De verdediger speelt pas anderhalf jaar in het shirt van Liverpool en heeft bij the Reds nog een contract tot medio 2023, maar is bereid om zich nog langer aan de winnaar van de Champions League te binden. Van Dijk is afgelopen seizoen overtuigd geraakt van zijn toekomst bij Liverpool en staat er volgens de berichten voor open om zijn handtekening te zetten onder een sterk verbeterde verbintenis.

Bij Liverpool wil men voorkomen dat Van Dijk eventueel weggekaapt wordt, waardoor er al eerder gesproken werd over een verbeterd contract. Omdat het contract van de 26-voudig international nog lang doorloopt en hij een druk einde van het seizoen kent met de finaleronde van de Nations League, hebben beide partijen geen haast om rond de tafel te gaan. Omdat de bereidheid van twee kanten aanwezig is, bestaat het vertrouwen dat de onderhandelingen snel tot een goed einde gebracht zullen worden.

Liverpool nam Van Dijk in januari 2018 voor 84,6 miljoen euro over van Southampton. De verdediger was direct onomstreden en speelde tot dusver 72 wedstrijden voor the Reds, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 4 assists. Afgelopen seizoen legde Van Dijk met Liverpool beslag op de Champions League, terwijl de formatie van manager Jürgen Klopp in de Premier League als tweede achter Manchester City eindigde.