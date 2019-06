Eriksen maakt transferwens kenbaar: ‘Ik wil iets nieuws proberen’

Christian Eriksen is toe aan een nieuw avontuur. De middenvelder van Tottenham Hotspur geeft in gesprek met Ekstrabladet aan dat hij eigenlijk wel klaar is bij de Londenaren. “Ik heb veel respect voor Tottenham en alles wat de club heeft bereikt. Maar ik heb ook aangegeven dat ik iets nieuws wil proberen”, zo maakt Eriksen zijn vertrekwens duidelijk.

De voormalig spelmaker van Ajax wordt de laatste weken al hardnekkig in verband gebracht met een vertrek bij Tottenham, waarbij Real Madrid een van de opties is. Volgens AS denkt de Spaanse grootmacht aan Eriksen, maar ziet men in Paul Pogba van Manchester United ook een goede versterking. Eriksen hoopt dat er deze zomer duidelijkheid komt over zijn toekomst.

"In het voetbal weet je nooit wanneer je duidelijkheid hebt. Ieder moment kan er een transfer plaatsvinden. Iedereen wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid, maar in de voetballerij kan alles altijd wat langer duren dan aanvankelijk het plan was.” Eriksen weet dat Tottenham mee moet werken voor een transfer, aangezien de 27-jarige Deen nog tot volgend jaar zomer vastligt.

"Het hangt ook af van Daniel Levy (voorzitter Tottenham Hotspur, red.). En er moet zich ook een club melden. Maar Tottenham voldoet eigenlijk wel aan al mijn wensen. Als ik ga, hoop ik dat het een stap vooruit is. Real Madrid is inderdaad een stap vooruit. Maar het is aan Real om contact op te nemen met Tottenham en te zeggen dat ze me willen hebben. En dat hebben ze nog niet gedaan, zover ik weet.”

“Het is een lastig situatie. Het hangt allemaal af van de mogelijkheden die er voor mij zijn. Als er niets spannend voorbijkomt, waarom dan niet langer bij Tottenham blijven? Of ik dan een nieuw contract zal tekenen? Dat hangt van de omstandigheden af”, aldus Eriksen, die sinds 2013 actief is bij the Spurs na zijn vertrek bij Ajax.