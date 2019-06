Anco Jansen is het zat en legt eis op tafel: ‘Dit kan gewoon niet meer’

Dinsdag maakte FC Emmen bekend dat Anco Jansen een nieuw contract is aangegaan bij de club uit Drenthe. De middenvelder ligt nu tot medio 2021 vast, terwijl de club de optie heeft om de verbintenis met nog een jaar te verlengen. De veteraan had bij de contractonderhandelingen met FC Emmen wel een belangrijke eis.

Jansen wil namelijk dat het kunstgras in De Oude Meerdijk vervangen gaat worden. "Dat is een belangrijk punt geweest. Kijk, in principe ben ik net als vele andere voetballers liefhebber van echt gras. Ik kan niet in de portemonnee van de club kijken en wil daar niet over oordelen, maar dit veld moet er echt uit. Dat heb ik aangegeven”, laat Jansen weten in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

FC Emmen besloot akkoord te gaan met Jansen, die blij is dat er wat aan het speelveld wordt gedaan. "Dit veld kan gewoon niet meer, dat heb ik zelf ondervonden. Het zou eerst gerepareerd worden, maar ik heb min of meer geëist dat het compleet vervangen wordt. Dat gaat gebeuren." Voorzitter Ronald Lubbers liet eerder al weten dat natuurgras voorlopig niet mogelijk is.

“Natuurgras in ons stadion kost circa een miljoen”, stelde Lubbers. “Als we dat zouden doen, zou dat rechtstreeks uit het spelersbudget moeten komen. Het gevolg daarvan was geweest dat we voor komend seizoen een lager spelersbudget zouden hebben dan het afgelopen seizoen. We willen wel heel graag naar gras, laat dat duidelijk zijn. Maar die keuze maken zou op dit moment niet verantwoord zijn.”