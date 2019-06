‘Heiligschennis’ bij Barcelona: ‘Voor Frenkie de Jong is het doorbijten’

Barcelona maakte deze week het nieuwe shirtontwerp bekend. De grootmacht verraste de fans door voor een blokjespatroon te kiezen in plaats van de bekende verticale strepen. "Vier jaar geleden werden die strepen al eens horizontaal geplaatst, dat was al heiligschennis", zegt Floor Wesseling, shirtjesdesigner die onder meer tricots ontwierp voor Nike, in gesprek met de Volkskrant.

"Bij uitshirts doe je als designer eens wat anders, maar altijd met respect voor de historie. Bij het thuisshirt verander je alleen accenten", vervolgt Wesseling, die verbaasd is over het ontwerp van het shirt van Barcelona. "Dit zou ik nooit doen. Het gaat veel te ver. Het gestreepte shirt hoort bij de identiteit van Barcelona, net als het clublied en de aanvallende voetbalfilosofie."

Barcelona liet weten dat het shirt een eerbetoon was aan de wijk Eixample, bekend door het geblokte stratenpatroon. "Ik denk niet als ik het shirt zie: ja dat is natuurlijk vanwege een bepaalde wijk", zegt Ronald de Boer, oud-speler van de Catalanen. "Het is gewoon business, thuisshirts lijken vaak op elkaar. Nu moet je deze kopen om te laten zien dat je de nieuwste hebt."

De Boer heeft gemengde gevoelens over het shirt. De oud-international stelt dat hij in veel lelijkere tenues heeft gespeeld en wijst naar het mintgroene uitshirt van Ajax met een geel biesje, de kleuren van sponsor ABN Amro. "Hoorde je ook afkeurende geluiden. Maar het was het begin van een glorieperiode en het shirt werd steeds populairder."

Wesseling weet niet of Frenkie de Jong, die zich deze zomer gaat aansluiten bij Barcelona, wel zo blij is met het ontwerp. "Voor hem is het even een jaartje doorbijten. Gelukkig is het uitshirt van Barcelona juist supertraditioneel: klassiek geel met een blauw-rode sjerp. Johan Cruijff speelde daar in de jaren zeventig ook in. Het echte Barcelona-gevoel krijg je straks vooral bij uitwedstrijden."