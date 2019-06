Kees Jansma weet het haast zeker: ‘Een mindere club is geen optie’

Arjen Robben heeft na tien jaar transfervrij afscheid genomen van Bayern München. De 35-jarige aanvaller ligt goed in de markt, want diverse clubs in Europa en daarbuiten azen op de routinier. Kees Jansma verwacht echter dat Robben gaat stoppen met profvoetbal, mede vanwege de fysieke ongemakken bij de veteraan.

Jansma was jarenlang perschef van het Nederlands elftal en maakte Robben bij Oranje van dichtbij mee. De presentator geeft in een interview met Nieuwe Revu aan dat hij nooit iemand heeft ontmoet die meer bezeten is van voetbal dan Robben. "Ondanks vele blessures kan hij terugkijken op een fantastische loopbaan”, stelt Jansma.

“Als perschef van Oranje heb ik vaak met hem gezeten. Hij is een rustige, bescheiden familieman die zijn werk buitengewoon serieus neemt, maar zich toch niet gek laat maken door de kritische, boze buitenwacht. Zijn zwakke plek is verliezen. Daar kan hij buitengewoon driftig en chagrijnig van worden. Of het nou om een verloren WK-finale gaat of gewoon een vriendschappelijk wedstrijdje zwemmen; Robben wil nooit verliezen."

Jansma weet dat Robben afgelopen seizoen maandenlang geblesseerd moest toekijken bij Bayern. De journalist denkt dat de buitenspeler, die in de belangstelling zou staan van onder meer PSV, FC Groningen en Ajax, een pijnlijke conclusie gaat trekken. “Bij een mindere club spelen is volgens mij nauwelijks een optie; ik vermoed dat hij gaat stoppen met voetballen."