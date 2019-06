‘Hij baseert zijn keuzes niet op geld, hij weet wat hij heeft in Amsterdam’

Veel spelers van Ajax worden gelinkt aan een transfer deze zomer, onder wie Donny van de Beek. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil de middenvelder met een verbeterd contract verleiden tot een langer verblijf, maar het is goed mogelijk dat de Oranje-international alsnog vertrekt. Als Van de Beek daadwerkelijk verkast, dan moet hij naar een absolute topclub, aldus Sjaak Swart.

De legende van Ajax weet dat de middenvelder in verband wordt gebracht met verschillende Europese topclubs, zoals Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en Internazionale. "Donny past bij een club waar verzorgd en aanvallend voetbal wordt gespeeld", zegt Swart in een interview met Voetbal International. "Dan is hij op zijn best. Bij Ajax heeft hij dat."

De 22-jarige middenvelder, die nog tot medio 2022 vastligt, leek aan het begin van het seizoen een breuk te forceren, daar hij weinig aan spelen toekwam onder Erik ten Hag. De laatste maanden was Van de Beek echter verzekerd van een basisplek bij Ajax. Door zijn goede prestaties in de Champions League staat de vijfvoudig international nu op de radar van diverse topclubs.

Swart erkent dat iedere voetballer wil weten waar zijn plafond ligt. “Ik zie Donny Ajax niet verlaten voor zomaar een club in het buitenland. Hij is geen type die zijn keuzes baseert op geld. Donny weet wat hij heeft in Amsterdam en dat verruilt hij niet voor iets wat sportief minder is. Als hij ooit bij Ajax vertrekt, moet dat in mijn ogen naar een absolute topclub zijn."