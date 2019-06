Bloomberg: Mayorga laat aanklacht tegen Cristiano Ronaldo vallen

Cristiano Ronaldo hoeft niet meer te vrezen voor een straf, zo meldt Bloomberg. Het Amerikaanse medium meldt dat Kathry Mayorga de aanklacht tegen de aanvaller van Juventus heeft laten vallen. De Amerikaanse vrouw beschuldigde de Portugese wereldster ervan dat hij haar in 2009 in een hotel in Las Vegas had verkracht.

Volgens Bloomberg heeft Mayorga de aanklacht ingetrokken, maar men gist naar de redenen waarom ze dit heeft gedaan. Vorige maand zou Mayorga de knoop hebben doorgehakt en dit aan de autoriteiten hebben doorgegeven. Het is vooralsnog onbekend of Mayorga een schikking heeft weten te vinden met Ronaldo en zijn entourage.

Mayorga beweerde eerder dat ze in 2009 samen met een vriendin na een stapavond was uitgenodigd door Ronaldo op zijn hotelkamer in Palms Place. In de slaapkamer zou Ronaldo haar gevraagd hebben om seksuele handelingen bij hem uit te voeren. Mayorga gaf hierbij aan dat ze alleen wilde zoenen. Vervolgens zou Ronaldo haar anaal hebben verkracht.

De vrouw was eerder een schikking overeengekomen met Ronaldo en kreeg omgerekend 327.000 euro zwijggeld. Later deed Mayorga alsnog haar verhaal bij onder andere Der Spiegel omdat ze nog altijd zou kampen met de gevolgen van de traumatische ervaring. Ronaldo heeft het verhaal altijd al ontkend. "Ik ontken de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof."