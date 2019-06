‘Terugkeer naar Bundesliga lonkt voor waarschijnlijk vertrekkende Dost’

Bas Dost was in de drie jaar dat hij nu voor Sporting Portugal speelt goed voor maar liefst 93 doelpunten. Deze zomer lijkt er echter een einde aan zijn dienstverband in Lissabon te komen, daar os Leões flink moeten bezuinigen en de spits met zijn hoge salaris een van de duurste spelers in de selectie is. Nadat maandag Sevilla al werd genoemd als mogelijke gegadigde voor de dertigjarige aanvaller, weet A Bola daar woensdag nog een geïnteresseerde club aan toe te voegen.

De Portugese sportkrant meldt namelijk dat Schalke 04 in het José Alvalade heeft aangeklopt om te informeren naar de mogelijkheden. Die Knappen kenden een dramatisch seizoen, waarin zij met 33 punten uiteindelijk slechts 5 punten boven de degradatiestreep eindigden. De verwachting is dan ook dat de club de selectie flink gaat renoveren en Dost zou een van de kandidaten zijn.

Sporting heeft Schalke naar verluidt vertelt dat het twintig miljoen euro wenst te ontvangen voor de goalgetter, die nog tot medio 2021 vastligt in Portugal. De Duitsers lijken niet van plan om dit bedrag te gaan betalen, maar hebben zich naar verluidt ook niet laten afschrikken door de door Sporting gehanteerde richtprijs. Schalke hoopt in de komende weken de vraagprijs nog wat naar beneden te kunnen onderhandelen, zodat het uiteindelijk voor een lager bedrag kan toeslaan.

Als Dost inderdaad de overstap maakt naar Schalke, betekent het dat hij terugkeert in de Bundesliga. De aanvaller was, na periodes bij FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen tussen 2012 en 2016 immers al actief bij VfL Wolfsburg. In dienst van die Wölfe kwam hij toen tot 48 doelpunten in 117 wedstrijden.