‘Ik roep echt overal dat wij de beste zijn en schep op over Oranje’

Portugal neemt het woensdagavond op tegen Zwitserland, terwijl het Nederlands elftal in het kader van de Nations League donderdag strijdt tegen Engeland. Als Portugal en Oranje hun duels winnen, staan beide landen zondag tegenover elkaar in de finale. Godfried Frimpong stelt dat veel Portugezen al uitkijken naar de confrontatie met de talenten van Nederland.

“Hier wordt zeker gepraat over Oranje", zegt de twintigjarige aanvaller van Benfica in gesprek met de NOS. "Vooral over Frenkie de Jong. Hij is echt hot in Portugal. Ze vinden dat hij altijd goed speelt." Ook Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum worden veel besproken. "Nederland heeft spelers die ervoor hebben gezorgd dat Oranje hier weer groot is."

Frimpong, die in 2015 Sparta Rotterdam inruilde voor Benfica en tegenwoordig speelt bij het tweede elftal, stelt dat hij de laatste tijd vaker met gepaste trots kan praten over de prestaties van Nederland in de voetballerij. “Ik roep echt overal dat wij de beste zijn en schep op over Oranje. De Portugezen kunnen er ook niets op zeggen. Ze hebben de 3-0 nederlaag (in maart 2018 in een oefenduel met Oranje, red.) nog in hun achterhoofd, haha."

De jongeling geeft aan dat, mocht Oranje Portugal treffen, men moet waken voor wonderkind João Félix. “Hij is de beste speler met wie ik tot nu toe heb gevoetbald. Je ziet direct dat hij iets speciaals heeft. Zijn inzicht is abnormaal goed. Hij weet waar hij ballen moet neerleggen en scoort makkelijk. Het is een speler met magie. Van elke bal iets maken, dat is typisch João Félix."