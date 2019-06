‘Sébastien Haller mag dromen van absolute toptransfer naar Engeland’

Sébastien Haller gaat aankomende zomer mogelijk een absolute toptransfer maken. Onder meer ESPN en de Daily Mail melden dinsdagavond laat namelijk dat Manchester United de situatie rondom de 24-jarige Franse aanvaller nauwlettend in de gaten houdt en hem beschouwt als een mogelijke opvolger voor Romelu Lukaku.

Lukaku wordt nog altijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij United. De Belgische spits staat in de serieuze belangstelling van Internazionale, al lijkt een transfer pas bespreekbaar bij een bod van minimaal negentig miljoen euro. Haller zou voor United evenwel als een interessante optie gelden met het oog op de toekomst.

De Franse spits heeft een sterk seizoen achter de rug namens Frankfurt: in 29 competitiewedstrijden voor de Duitse club was de ex-speler van onder meer FC Utrecht goed voor 15 doelpunten en 9 assists. Haller maakte bovendien indruk in de Europa League, waarin Frankfurt tot de halve finales reikte. Scouts van United hebben de Fransman onder meer bekeken in het halve finale-tweeluik met Chelsea.

Haller heeft op dit moment nog een contract tot medio 2021 bij Frankfurt. De aanvaller heeft wel de pech dat de Duitse middenmoter dinsdag al afscheid moest nemen van Luka Jovic, die voor ongeveer zestig miljoen euro verkaste naar Real Madrid. Het is twijfelachtig of Frankfurt na Jovic opnieuw een dragende speler wil laten gaan.