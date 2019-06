‘Mbappé dient transferverzoek in; weg naar Real Madrid lijkt vrij’

Kylian Mbappé heeft de clubleiding van Paris Saint-Germain verzocht om deze zomer mee te werken aan een transfer, zo meldt El Chiringuito. De twintigjarige aanvaller hoopt volgens het doorgaans betrouwbare Spaanse tv-station op die manier een overgang naar Real Madrid, dat al tijden aan de jongeling wordt gelinkt, te forceren.

Nu Mbappé de wens om te vertrekken heeft uitgesproken, is de weg voor de Koninklijke vrij om de onderhandelingen met PSG te openen. Het overnemen van de Franse aanvaller zal niet zonder slag of stoot gaan, want daarvoor moet naar verluidt het transferrecord van Neymar sneuvelen. De Braziliaanse stervoetballer, die momenteel onder vuur ligt vanwege een vermeende verkrachtingszaak, verruilde Barcelona in 2017 voor 222 miljoen euro voor PSG.

Real Madrid wordt al langere tijd in verband gebracht met Mbappé, die in de Spaanse hoofdstad wordt gezien als de zo gewenste posterboy. Los Blancos zijn nog niet in onderhandeling met PSG, omdat de tactiek van de Spaanse grootmacht was om te wachten op de juiste mogelijkheid om de oud-speler van AS Monaco binnen te halen. Nu de aanvaller een transferverzoek ingediend heeft, zou die kans zich mogelijk voordoen.

Mbappé zelf was eerder onduidelijk over zijn toekomst. "Ik zou graag meer verantwoordelijkheid willen krijgen. Dat kan bij PSG, maar zeker ook ergens anders", verklaarde de pijlsnelle buitenspeler annex spits toen hij werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar van de Ligue 1. Ook zijn trainer Thomas Tuchel liet eerder optekenen niet uit te sluiten dat Mbappé vertrekt. "Als coach zou ik graag met hem verder gaan, maar dit is voetbal. We zijn niet naïef", aldus de oefenmeester van PSG.