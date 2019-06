‘Ajax veegt eerste bod resoluut van tafel; Neres hoopt op doorbraak’

David Neres staat in de nadrukkelijke belangstelling van Atlético Madrid, zo weet de Braziliaanse tak van Yahoo te melden. Werkgever Ajax zou zelfs al een bod van veertig miljoen euro op de aanvaller hebben ontvangen uit de Spaanse hoofdstad, maar dat direct van de hand hebben gewezen.

Volgens het Braziliaanse medium speelt Marc Overmars 'een hard spel' en heeft de directeur voetbalzaken van Ajax de eerste aanbieding van Atlético daarom resoluut afgewezen. Neres ziet een overstap naar de nummer twee van LaLiga naar verluidt zelf erg zitten en hoopt dat de clubs er in de nabije toekomst uit zullen komen. Ook zijn oude club São Paulo, dat bij het verkopen van de vleugelspits aan Ajax een doorverkooppercentage bedong, volgt de transferperikelen nauwgezet.

Eerder berichtte het Spaanse AS al over de interesse van Atlético Madrid in Neres. Los Colchoneros zien in ieder geval Antoine Griezmann komende zomer vertrekken en ook de toekomst van Diego Costa in het Wanda Metropolitano is ongewis. Trainer Diego Simeone zou daarom bij de clubleiding hebben aangedrongen op aanvallende versterkingen. Overigens zouden ook Paris Saint-Germain, AC Milan en Everton een oogje hebben op Neres.

Neres werd door Ajax in januari 2017 voor twaalf miljoen euro overgenomen van São Paulo. De Braziliaanse vleugelaanvaller had aanvankelijk moeite om een basisplaats af te dwingen, maar beleefde onder trainer Marcel Keizer zijn doorbraak in Amsterdam. Afgelopen seizoen ruimde coach Erik ten Hag in de meeste belangrijke wedstrijden van Ajax een basisplaats in voor Neres, die in vijftig officiële wedstrijden twaalf keer scoorde. De dribbelaar debuteerde dit jaar verder voor het nationale elftal van Brazilië.