‘Arsenal en Internazionale zijn bijna akkoord over 74-voudig international’

Internazionale is dicht bij het vastleggen van Granit Xhaka, zo weet RSI Sport te melden. Volgens de Italiaanstalige publieke omroep van Zwitserland staat de 26-jarige middenvelder van Arsenal hoog op het verlanglijstje van Antonio Conte, de onlangs aangestelde trainer van i Nerazzurri.

Er gaan al sinds april geruchten over de interesse van Internazionale in Xhaka. De komst van Conte, die erg gecharmeerd is van de Zwitserse middenvelder, zou de transfer in een stroomversnelling hebben gebracht. Naar verluidt onderhandelt de Milanese clubleiding momenteel in Porto met Xhaka, die zich met het nationale elftal van Zwitserland voorbereidt op de Nations League-wedstrijd tegen Portugal.

Xhaka werd in het trainingskamp van Zwitserland gevraagd naar zijn vermeende overgang, maar wil niet reageren op de geruchten. "Hij bevestigde het niet, maar ontkende het ook niet. Dat zou een interessante aanwijzing kunnen zijn", stelt RSI Sport. Xhaka staat sinds 2016 onder contract van Arsenal, dat hem voor 45 miljoen euro overnam van Borussia Mönchengladbach.

De middenvelder speelde sindsdien 134 officiële wedstrijden voor the Gunners, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 16 assists. Xhaka won tot dusver twee prijzen met Arsenal: de FA Cup en de Engelse Super Cup, beide in 2017. De 74-voudig international van Zwitserland verlengde onlangs zijn contract in Noord-Londen tot medio 2023.