‘Ik heb over de vermeende interesse van Ajax gelezen, maar dat is het ook’

Het is niet ondenkbaar dat Davy Pröpper Brighton & Hove Albion aankomende zomer gaat verlaten. De 27-jarige middenvelder is al regelmatig in verband gebracht met een overstap naar bijvoorbeeld Ajax en geeft dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad toe ook 'wel eens na te denken' over zijn toekomst.

Ofschoon de ex-speler van Vitesse en PSV het naar zijn zin heeft in Engeland, wil hij 'uiteraard nog stappen maken'. "Ik heb over de vermeende interesse van Ajax gelezen. Maar dat is het ook. Ik heb net een seizoen afgesloten in Engeland en ben nu bezig met het Nederlands elftal. Hoger in de Premier League is mooi. Ik wil graag in een grote competitie spelen. Duitsland en Spanje zijn ook mooi. Zo’n tour door Europa zie ik wel zitten. Maar concreet, dat ben ik nu niet", zo laat hij optekenen.

Pröpper speelt sinds de zomer van 2017 voor Brighton, dat destijds ongeveer dertien miljoen euro overmaakte naar PSV voor de middenvelder. De Arnhemmer speelde zich in zijn debuutjaar in de Premier League probleemloos veilig met Brighton, maar afgelopen seizoen hadden the Seagulls het zwaar: handhaving werd pas vlak voor het einde van de competitie veiliggesteld.

"We hebben een zwaar jaar achter de rug", erkent de Oranje-international. "Het voetbal was niet altijd even goed. Er was enorme druk. Dan is strijd, passie en krachtvoetbal nodig. Het is goed dat we hebben overleefd. Ik stond dit seizoen bij Brighton voor de verdediging Zo kwam ik ten opzichte van mijn tijd bij PSV of Vitesse minder vaak voor de goal. Die rol geeft wel één voordeel. Ik ren zo niet continu heen en weer, terwijl de ballen door de lucht vliegen", lacht hij.

"De Engelse competitie is natuurlijk loodzwaar. De intensiteit ligt enorm hoog”, vervolgt hij op serieuzere toon. "Het tempo, het wedstrijdprogramma met drie duels per week. Ik ben beter geworden. Sterker ook wel, al zit dat echt niet in een massa meer aan spierkracht. Ik ben in alles als prof doorgegroeid."