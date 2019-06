Van de Beek waarschuwt Ajax-jongeling: ‘Laat je niet gek maken door meisjes’

Donny van de Beek denkt dat Kenneth Taylor het in zich heeft om de hoofdmacht bij Ajax te bereiken. De middenvelder van de Amsterdammers volgt de verrichtingen van zijn jongere vriend uit de jeugdopleiding van de club goed en richt dinsdag tegenover Ajax TV positieve woorden aan Taylor. "Je bent heel goed op weg", aldus Van de Beek.

"Ik heb een weg bewandeld die jij ook nog moet bewandelen, waar je heel goed op weg mee bent. In mijn ogen heb je echt de kwaliteiten om Ajax 1 te halen en ik hoop je daar ooit te zien", zegt Van de Beek, die Taylor wijst op de gevaren die op de loer liggen. "Je zult er met je hoofd wel bij moeten blijven en je niet gek laten maken door andere mensen die iets van je willen, of meisjes die op je afkomen. Ik hoop dat je er komt. Geef er alles voor en dan heb ik er alle vertrouwen in. Succes met je carrière, vriend."

Taylor is een zeventienjarige middenvelder die sinds 2010 in de jeugdopleiding van Ajax zit. Afgelopen seizoen maakte de geboren Alkmaarder zijn debuut op professioneel niveau voor Jong Ajax. Taylor is blij met de begeleiding van Van de Beek, die hij kent via kennissen en vrienden. "Bij Ajax zelf zie je hem ook weleens", vertelt Taylor. "We praten vaak over dingen als ik in een bepaalde situatie zit waarin hij vaker in is gekomen. Dan stel ik hem vragen of wat ik het best kan doen. Hij heeft al heel veel wedstrijden gespeeld in Ajax 1 op het hoogste niveau, dus dan kom je in situaties waarin je in de jeugd nog niet komt."

Taylor vindt dat hij als voetballer niet een-op-een te vergelijken is met Van de Beek. "We zijn wel iets andere type spelers", vervolgt de jongeling zijn verhaal. "Donny is een nummer tien en scoort veel. Ik heb dit seizoen tien goals gescoord en ben wat meer verdedigend. Hij heeft zeker kwaliteiten die ik ook zou willen hebben. Qua uiterlijk lijken we wel, maar misschien ook wel qua voetbal. Hij was in de jeugd ook controlerend."