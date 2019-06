Man United tot haast gemaand: ‘Hij kan bij elke ploeg in de basis spelen’

James Maddison is op dit moment een van de meest begeerde voetballers van de Premier League. De 22-jarige aanvallende middenvelder maakte het afgelopen seizoen grote indruk in het shirt van Leicester City en wordt naar verluidt gevolgd door nagenoeg de gehele Engelse top. Steve Nicol, oud-speler van onder meer Liverpool, maant Manchester United tot haast inzake Maddison.

De nummer zes van het afgelopen Premier League-seizoen heeft bovengemiddelde belangstelling voor Maddison, maar ook Liverpool en Tottenham Hotspur zouden wel heil zien in diens komst. "Voor mij is hij the real deal, een hele goede speler. Hij werkt hard, zijn eerste aanname en passing zijn geweldig en hij heeft het afgelopen seizoen een aantal bijzonder mooie doelpunten gemaakt", somt Nicol op in gesprek met ESPN.

"Ik zie geen beperkingen en ik zie hem de komende jaren alleen maar nog beter worden. Manchester United zal zich aankomende zomer flink moeten roeren op de transfermarkt, want ze hebben veel nieuwe spelers nodig. Ze hebben spelers nodig waar ze op kunnen rekenen", vervolgt de oud-verdediger, die tussen 1981 en 1994 meer dan 300 wedstrijden voor Liverpool speelde.

Maddison was afgelopen seizoen pas voor het eerst actief op het hoogste niveau in Engeland. De Engelsman was in 36 competitieduels goed voor 7 doelpunten en 7 assists en geniet het volste vertrouwen van Nicol. "Hij heeft bij Leicester City bewezen dat hij bij elke ploeg in de basis kan spelen. Manchester United heeft geen spelers nodig die in de toekomst eventueel van waarde zouden kunnen zijn. Wat ze nodig hebben, zijn spelers die zichzelf reeds hebben bewezen. Deze jongen behoort wat mij betreft tot die categorie spelers."