Messi geeft Robben, Rakitic en Ronaldo het nakijken met huzarenstukje

Lionel Messi heeft afgelopen seizoen het mooiste doelpunt in de Champions League gemaakt, zo hebben bezoekers van UEFA.com bepaald. De vrije trap van de steraanvaller van Barcelona tegen Liverpool in de halve finale van het miljardenbal ontving de meeste stemmen. Daarmee troeft de Argentijn onder andere Arjen Robben, die eveneens genomineerd was, af.

Messi legde in de 82ste minuut van de heenwedstrijd tegen Liverpool van ruim 25 meter aan voor een vrije trap. Met een schitterende uithaal verschalkte de dribbelaar vervolgens Liverpool-doelman Alisson, die de bal in een uiterste reddingspoging langs zich hoorde suizen en in de kruising zag belanden. Het betekende de 3-0 voor Barcelona, dat daarmee een basis leek te leggen voor een finaleplek in de Champions League. Een ware comeback van Liverpool, dat op het eigen Anfield met 4-0 wist te winnen, gooide echter roet in het eten.

Ook Robben was in de race om verkozen te worden voor de prijs. De Bayern München-aanvaller was genomineerd voor zijn doelpunt in de groepsfase tegen Benfica, waarbij hij na een prachtige solo de bal kiezelhard in de kruising schoot. Verder was ook Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic, die met een schitterende volley scoorde tegen Tottenham Hotspur, een gegadigde, net als Cristiano Ronaldo, vorig jaar nog winnaar van de prijs vanwege zijn omhaal tegen Juventus. Afgelopen seizoen maakte de Portugees mét Juventus een prachtige treffer tegen zijn oude club Manchester United.