‘Ik heb Ronald Koeman verteld dat ik gewoon wil spelen tegen Engeland’

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum voegden zich in de nacht van maandag op dinsdag als laatsten bij de selectie van het Nederlands elftal. Beide spelers wonnen afgelopen zaterdag de Champions League met Liverpool, dat in de finale met 0-2 won van Tottenham Hotspur, en konden dan ook rekenen op een warm ontvangst van de overige Oranje-internationals. Oranje treedt donderdagavond al in de halve finale van de UEFA Nations League-eindronde aan tegen Engeland, maar zowel Van Dijk als Wijnaldum acht zichzelf fit genoeg om dan te spelen.

Het duo van Liverpool is normaal gesproken een zekerheidje in de basiself van Ronald Koeman. Beide spelers hebben inmiddels een gesprek met de bondscoach achter de rug. "Het was een prima gesprek", vertelt Van Dijk desgevraagd aan de NOS. "Ik heb verteld dat ik gewoon wil spelen en ik hoop dat hij me wil opstellen. Als er geen problemen zijn vandaag, verwacht ik te spelen." Ook Wijnaldum staat er fysiek naar eigen zeggen prima op na een loodzwaar seizoen. "Ik kan ook spelen", aldus de middenvelder.

Van Dijk heeft genoten van de manier waarop hij en Wijnaldum afgelopen nacht werden ontvangen door de rest van de Oranje-selectie. "Een geweldige ontvangst. Ze waren allemaal heel trots. Het is goed om hier te zijn", zegt de verdediger, die 'niet kan ontkennen nog steeds superblij zijn' na de Champions League-triomf van Liverpool. "Het zal een tijd duren voor dat gevoel weg zal zijn. Maar we hebben een meeting gehad over Engeland en dan gaat die knop wel om."

"Het is de afgelopen jaren altijd zo geweest dat je je na het seizoen met de club moet melden (bij de nationale ploeg, red.). Maar vorig jaar hadden we de Champions League-finale verloren, dan heb je nergens zin meer in", wordt Van Dijk aangevuld door Wijnaldum. "Vorig jaar kwamen we met een rotgevoel bij Oranje", geeft Van Dijk toe. "We speelden we de eerste wedstrijd ook niet. Nu zijn we er klaar voor en hopen we te spelen en de finale te halen."