Frenkie de Jong gewaarschuwd voor donderdag: ‘We moeten vies spelen’

Engeland staat donderdag in de halve finale van de Nations League tegenover het Nederlands elftal. Declan Rice, middenvelder van the Three Lions, zegt dat de Engelsen klaar zijn voor de confrontatie met Frenkie de Jong, die ze zien als een van de belangrijkste spelers van Oranje. "Je moet vies spelen, er bovenop zitten en hem uit zijn spel houden", aldus de 22-jarige speler van West Ham United, geciteerd door diverse Engelse media.

De Jong, die komende zomer Ajax verruilt voor Barcelona, geniet respect van Rice. "Hij is een fantastische speler", zegt de middenvelder annex verdediger, die zijn strijdplan tegen De Jong klaar heeft. "Ik kijk er erg naar uit om me met hem te meten. Je kan hem echter niet te veel respect geven op het veld, want dan zal hij de wedstrijd dicteren. Ik ben er zeker van dat we er als team in gaan slagen om de Nederlanders af te stoppen."

Het is nog niet zeker of Rice, die een goed seizoen doormaakte bij West Ham, aan de aftrap verschijnt. "Als ik mag spelen, wordt het de grootste wedstrijd uit mijn leven", vertelt de defensieve middenvelder, die eerder drie keer speelde voor Ierland. In februari van dit jaar besloot Rice om te gaan spelen voor Engeland. Hij kon nog overstappen van nationaal elftal, omdat zijn drie optredens voor Ierland allen oefenwedstrijden waren.

Zijn beslissing om te veranderen van 'voetbalnationaliteit' was voor Rice 'extreem moeilijk' zo verklaart hij. Ierse media zetten de afgelopen maanden vraagtekens bij de loyaliteit van de middenvelder, maar dat deert hem niet. "De meeste mensen dachten dat het zwaar voor me was, met zoveel Ierse kranten en Ierse spelers die over mij spraken. Maar dat gaat altijd weer over en ik ben zo ontspannen, dat ik er niet echt veel aandacht aan heb besteed. Ik ben gefocust op wat ik moet doen voor mijn club en land."