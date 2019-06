Liverpool neemt na zesenhalf jaar afscheid van ‘modern-day great’

Daniel Sturridge en Alberto Moreno hebben hun laatste wedstrijd voor Liverpool gespeeld. De Champions League-winnaar laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten dat het aflopend contract van beide spelers niet verlengd zal worden, waardoor zij per 1 juli vrij transfervrij zijn.

Voor de 29-jarige Sturridge betekent het dat er na zesenhalf jaar een einde komt aan zijn periode op Anfield. De Engelse aanvaller maakte halverwege het seizoen 2012/13 voor circa vijftien miljoen euro de overstap van Chelsea naar Liverpool en scoorde aanvankelijk aan de lopende band voor the Reds. Sturridge werd echter ook veel geplaagd door blessures, waardoor hij uiteindelijk tot 'slechts' 160 officiële optredens voor Liverpool kwam. Daarin wist hij wel 67 doelpunten te maken. Tussendoor werd hij nog uitgeleend aan West Bromwich Albion.

"Daniel mag met recht een modern-day Liverpool great worden genoemd", zo zegt manager Jürgen Klopp op de officiële website van de club. "Hij kwam naar de club op het moment dat we iets nieuws moesten opbouwen. Een aantal van de doelpunten die hij heeft gemaakt voor Liverpool waren zo enorm belangrijk. Hij is één van de beste afmakers die ik in mijn leven gezien heb. Hij heeft een aantal doelpunten gemaakt waarvan je dacht dat het onmogelijk was om ze te maken."

Moreno arriveerde anderhalf jaar later dan Sturridge bij Liverpool, in de zomer van 2014. De Spaanse verdediger werd voor ongeveer 18 miljoen euro overgenomen van Sevilla en speelde uiteindelijk 143 officiële duels voor Liverpool. De laatste drie seizoenen was hij eigenlijk nog maar zelden basisspeler. "Zijn persoonlijkheid reflecteert de manier waarop hij voetbalt: vol energie en altijd positief gestemd", vertelt Klopp over de 26-jarige back.