Liverpool komt mogelijk toch weer bij Ajax uit

Internazionale heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Nicolò Barella. Het hoogste bod van i Nerazzurri ligt echter nog 10 miljoen euro onder de 45 à 50 miljoen die Cagliari in gedachten heeft voor de middenvelder. (Corriere dello Sport)

Javi Gracia is een van de kandidaten om Maurizio Sarri op te volgen bij Chelsea. De trainer van Watford werd onlangs ook al in verband gebracht met Espanyol. (ESPN)

De aanvoerder van Ajax staat verder in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona, Manchester City, Manchester United en Paris Saint-Germain.

Mike Maignan staat in de belangstelling van Manchester United, dat mogelijk op zoek moet naar een vervanger voor David de Gea. Lille OSC wil 35 miljoen euro ontvangen voor de doelman. (Daily Record)