Van der Vaart organiseert eigen afscheidsduel: ‘Zou droom zijn als hij komt’

Rafael van der Vaart heeft een afscheidswedstrijd op de agenda gezet. De oud-middenvelder organiseert op 13 oktober in Hamburg een duel tussen 'Rafa's HSV Stars’ vs. ‘Rafa's All Stars'. “Het is een bedankje en een verontschuldiging”, laat Van der Vaart dinsdag weten in een reactie aan het Algemeen Dagblad.

De voormalig international van Oranje doelt met die uitspraak op zijn tweede periode bij Hamburger SV, tussen 2012 en 2015. VDV toonde in die drie seizoenen maar mondjesmaat zijn kwaliteiten voor die Rothosen. HSV vocht in zijn laatste jaar aldaar zelfs tegen degradatie. De oud-Ajacied koos uiteindelijk voor een contract bij Real Betis en kende daarna nog avonturen bij FC Midtjylland en Esbjerg in Denemarken. Bij laatstgenoemde club leverde hij zijn contract in vanwege aanhoudend blessureleed.

Van der Vaart hoopt onder meer oud-collega's Arjen Robben, Wesley Sneijder en Mark van Bommel te strikken voor het afscheidsduel in het stadion van HSV. Ook Louis van Gaal kan een uitnodiging verwachten. “Ik hoop ook dat Raúl komt. Dat is een droom voor me”, steekt hij zijn bewondering voor de oud-aanvaller van Real Madrid niet onder stoelen of banken.

De gewezen middenvelder nam in oktober officieel afscheid van het Nederlands elftal. De KNVB zwaaide hem uit voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de groepsfase van de Nations League. Daarnaast werd hij benoemd tot bondsridder. Van der Vaart kwam als international tot 25 doelpunten in 109 optredens voor Oranje.