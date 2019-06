Ajax doet zaken in jeugd van aartsrivaal en verwelkomt nog twee talenten

Ajax heeft zich verzekerd van de diensten van Ar’jany Martha, Steven van der Sloot en Tunahan Tasci. De Amsterdammers laten dinsdagmiddag weten dat de twee eerstgenoemde talenten een driejarig contract hebben getekend bij hun nieuwe club, terwijl Tasci voor twee jaar vastligt.

De vijftienjarige Martha komt over van Sparta Rotterdam en de aanvaller zal zich aankomend seizoen aansluiten bij Ajax Onder-17. De zestienjarige Van der Sloot laat de jeugdopleiding van aartsrivaal Feyenoord achter zich voor een avontuur bij Ajax en meldt zich deze zomer bij de Onder-19 van de club. Om de komst van Van der Sloot was de afgelopen weken nogal wat te doen, daar onder meer Ajax en Feyenoord juist een, in 2020 ingaand, herenakkoord waren overeengekomen om te voorkomen dat de clubs talenten bij elkaar zouden wegkapen.

De zeventienjarige Tasci komt op zijn beurt over van de gedeelde jeugdopleiding van NEC/TOP Oss en de spits zal net als Van der Sloot aansluiten bij Ajax Onder-19. Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali is tevreden met de zaken die zijn club heeft gedaan: “Ik ben blij dat deze drie talenten voor Ajax hebben gekozen en heet hen van harte welkom. De jeugdopleiding van Ajax heeft uitstekende voorwaarden gecreëerd voor deze spelers om zich verder te ontwikkelen tot profvoetballer.”