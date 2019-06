Leeuwinnen lyrisch over nieuw kapsel; Eredivisie-spelers vieren Suikerfeest

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Maandag eindigde voor veel moslims de ramadan. De heilige islamitische maand werd door tal van spelers uit binnen- en buitenland afgesloten met het Suikerfeest. Onder anderen Mohammed Ihattaren (PSV), Oussama Darfalou (Vitesse), Arnaut Danjuma Groeneveld, Sofyan Amrabat (Club Brugge), Amin Younes (Napoli) en Paul Pogba (Manchester United) vierden het Suikerfeest uitgebreid.





Voor het Nederlands dameselftal komt het WK in Frankrijk steeds dichterbij. Shanice van de Sanden heeft zich voor het mondiale eindtoernooi een nieuw kapsel laten aanmeten, zo liet de aanvalster deze week weten via Instagram. Het nieuwe kapsel van Van de Sanden leidde in de commentsectie tot groot enthousiasme bij ploeggenoten als Vivianne Miedema en Danique Kerkdijk.





Dave Bulthuis heeft enkele prachtige dagen achter de rug. De ex-verdediger van onder meer FC Utrecht en sc Heerenveen, tegenwoordig in Japan actief voor Ulsan Hyundai, werd deze week namelijk voor de tweede keer vader (swipe naar rechts!)





Evgeniy Levchenko genoot afgelopen week met zijn zoon Kiy op het Amsterdamse water. De oud-middenvelder fungeerde naar eigen zeggen voor eerst als kapitein.





Spelers als Armando Obispo, Aaron Ramsey en Jerson Cabral zochten de afgelopen dagen eveneens verkoeling.