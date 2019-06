‘Atlético Madrid hoopt nieuwe rechtsback over te houden aan Griezmann-deal’

Antoine Griezmann maakte enige tijd geleden al bekend deze zomer te willen vertrekken bij Atlético Madrid. De Fransman heeft ondanks geruchten over de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona echter nog altijd geen nieuwe werkgever gevonden en een aantal belangrijke spelers in de kleedkamer van de Catalanen zou zelfs niet zitten te wachten op de komst van de Fransman.

Atlético zit in de tussentijd hoog in de boom en de transferclausule van 125 miljoen euro in het contract van Griezmann zal op tafel moeten komen voordat er medewerking wordt verleend aan een vertrek van de sterspeler. Dinsdagmiddag komen er uit Spanje echter berichten dat er ook een manier is waarop Barça dat bedrag wat naar beneden kan brengen.

Sport meldt namelijk dat los Colchoneros graag zouden zien dat Nélson Semedo wordt betrokken in een eventuele deal voor Griezmann. De Madrilenen nemen deze zomer afscheid van routinier Juanfran en zouden in de Portugese rechtsback een geschikte opvolger zien van de clubicoon. Semedo maakte twee jaar geleden voor 35 miljoen euro de overstap van Benfica naar Barcelona, maar is er nog niet in geslaagd om zich op te werken tot een onbetwiste basisspeler onder Ernesto Valverde.

De verdediger zou zijn club inmiddels hebben laten weten wegens het gebrek aan speeltijd niet afwijzend tegenover een vertrek te staan en Barça is mogelijk bereid om hieraan mee te werken. De club is wanhopig op zoek naar transferinkomsten en ruimte in het salarishuis om deze zomer een flinke renovatie van de selectie in gang te kunnen zetten en Semedo zou hier met een vertrek voor kunnen zorgen. Moussa Wague neemt in dat geval volgend seizoen mogelijk zijn plek in de selectie achter vaste rechtsback Sergi Roberto over.