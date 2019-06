Ajax betreurt beslissing Feyenoord: ‘Van bereidheid is nu geen sprake’

Feyenoord wenst niet langer mee te werken aan het faciliteren van uitsupporters bij Klassiekers tegen Ajax, zo kwam dinsdag naar buiten in een officiële verklaring. De Rotterdamse club noemt het toelaten van uitfans bij duels in De Kuip en de Johan Cruijff ArenA 'onverantwoord en maatschappelijk onacceptabel'. Verschillende incidenten bij duels tussen beide clubs zijn hier de reden voor.

Een woordvoerder van Ajax duidt de beslissing van Feyenoord in een reactie aan RTV Rijnmond. De kampioen uit Amsterdam vindt het 'teleurstellend' dat de rivaal uit Rotterdam niet langer meewerkt aan de plannen om meereizende aanhangers toe te laten. “Je hebt de bereidheid nodig van beide clubs en daar is nu geen sprake van.”

Afvaardigingen van Feyenoord en Ajax spraken de afgelopen maanden geregeld over het weer toelaten van fans in het uitvak van de stadions in Rotterdam en Amsterdam. Bij de vergaderingen schoven ook burgemeesters Ahmed Aboutaleb en Femke Halsema en vertegenwoordigers van supportersverenigingen aan. Inzet was om met ingang van volgend seizoen uitsupporters weer de Klassieker te laten bezoeken.

De ambities van beide clubs liepen een flinke deuk op bij de kampioenswedstrijd tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 op De Toekomst van vorige week zaterdag. Familieleden van Feyenoord-spelers werden belaagd door woedende Ajax-supporters, tot grote ergernis van het Feyenoord-bestuur. Onder meer Ajax-directeur Edwin van der Sar en trainers John Heitinga en Dirk Kuyt moesten eraan te pas komen om de orde te herstellen.

Supportersvereniging De Feijenoorder staat wel pal achter de beslissing van Feyenoord, zo blijkt uit een officiële verklaring op de website. “De afgelopen maanden is er gewerkt aan het tot stand komen van uitsupporters bij de Klassiekers. Onder een deel van de jonge supporters leeft deze wens nadrukkelijk. De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben ertoe geleid dat er nog meer spanning op het toelaten van uitsupporters komt te staan. Dat is op dit moment niet te verantwoorden.”