Internazionale wil Chelsea-huurling ruilen voor Icardi

Atlético Madrid is dicht bij de komst van Renan Lodi. Athletico Paranaense wenst minstens twintig miljoen euro te ontvangen voor de verdediger, maar dat lijkt de onderhandelingen niet te bemoeilijken. (AS)

OGC Nice lijkt in de handen van de rijkste man van Engeland te komen. Een bod van honderd miljoen euro van Sir Jim Ratcliffe op de Franse club is naar verluidt geaccepteerd. (Daily Mail)