Update: Roda JC Kerkrade bevestigt komst van Mexicaanse investeerder

Roda JC Kerkrade hoeft niet langer te vrezen voor een faillissement. De Limburger meldt dinsdag dat de vertrekkende eigenaar Frits Schrouff de club overdoet aan Mauricio de la Vega, een gefortuneerde investeerder uit Mexico. De Telegraaf meldt dat hij tachtig procent van de aandelen in handen krijgt. De overige twintig procent blijft in bezit van de eveneens vermogende Aleksei Korotaev, die door een rechtszaak in Dubai niet meer kan doen op financieel gebied.

Beide partijen kwamen dinsdag tot een definitief akkoord. Volgens de Limburger kwam de in Spanje woonachtige De la Vega speciaal over naar Nederland om zijn handtekening te zetten en gaat het om een 'meerjarig investeringsplan'. Een groep lokale investeerders kwam maandag met een reddingsplan op de proppen, maar door de Mexicaanse deal van Schrouff kan dat noodplan van tafel.

Schrouff legt zijn taken neer vanwege gezondheidsproblemen en was daardoor al enige tijd op zoek naar een adequate vervanger. De zakenman stak de afgelopen jaren ongeveer twintig miljoen euro in de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Door de komst van de nieuwe investeerder lijkt het begrotingstekort van 900.000 euro niet langer een probleem te zijn voor Roda JC. De aanhang van de Limburgers leverde de afgelopen tijd ook een bijdrage door met een crowdfundingsactie 160.000 euro op te halen.

Update 4 juni 15.18 uur – Roda JC Kerkrade bevestigt komst van Mexicaanse investeerder

Mauricio de la Vega is de nieuwe eigenaar van Roda JC Kerkrade, zo bevestigt de Limburgse club dinsdag via de officiële kanalen. De investeerder uit Mexico neemt het stokje over van Frits Schrouff, die miljoenen in de club heeft gestoken en vanwege gezondheidsredenen aftreedt. ‘Mauricio is er trots op dat hij het vertrouwen van Frits heeft gekregen om de wederopbouw van de Limburgse voetbalclub gestalte te geven’, schrijft Roda JC in de verklaring vanuit het Parkstad Limburg Stadion.

