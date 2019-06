Real Madrid begint aanvallende renovatie met transfer van 60 miljoen

Real Madrid heeft zijn eerste grote aankoop van de aankomende transferzomer binnen. De Koninlijke maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat Luka Jovic over komt van Eintracht Frankfurt en een meerjarig contract heeft getekend in het Santiago Bernabéu. Met de komst van de 21-jarige Serviër is volgens berichten in de Spaanse pers zestig miljoen euro gemoeid.

