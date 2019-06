TOTO's Tips: dit moet je weten over Nederland - Engeland

Het Nederlands voetbal staat weer op de kaart. Na de fantastische Champions League-campagne van Ajax, het winnen van de cup met de grote oren door Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum en de WK-deelname van de Oranje Leeuwinnen, strijden de mannen van Oranje deze week om de Nations League-titel. In de halve finale van de ‘Final Four’ ontmoet het Nederlands elftal Engeland, samen met TOTO blikken wij vooruit op deze wedstrijd.

Nederland en Engeland zijn zeker geen vreemden van elkaar. Naast dat er afgelopen seizoen redelijk wat Oranje-internationals in actie kwamen in de Premier League en een aantal internationals ook in de Champions League de degens kruisten, troffen de landen elkaar de laatste jaren ook opvallend vaak in interlands. Nederland en Engeland ontmoeten elkaar voor de negende keer deze eeuw, in deze periode speelde Oranje alleen vaker tegen Duitsland (tien keer). Hoewel Nederland het meest recente duel met de Engelsen verloor (het debuut van Ronald Koeman als bondscoach in maart 2018), zijn de resultaten tegen the Three Lions zeker niet slecht te noemen. Oranje bleef ongeslagen in zeven van de laatste acht ontmoetingen met Engeland: drie zeges, vier remises. Koeman kon ook als speler prima cijfers overleggen tegen de Engelsen (twee zeges, twee remises); de huidige bondscoach maakte in zijn laatste ontmoeting met Engeland de openingstreffer (2-0 zege op 13 oktober 1993).

Gezien de huidige vorm van het Nederlands elftal lijkt het bijna een zekerheid dat Oranje minimaal één keer het net weet te vinden. Nederland kwam tot scoren in elk van de laatste elf interlands en kan dit voor het eerst sinds juni 2008 in twaalf duels op rij doen (toen uiteindelijk 26). De laatste keer dat Oranje niet wist te scoren was uitgerekend tegen Engeland. Onder bondscoach Gareth Southgate wisten de Engelsen in bijna de helft van de interlands de nul te houden (16 van de 33), scoren zal voor Oranje dus lang niet zo makkelijk worden als vooraf wellicht wordt gedacht.

Wie aan doelpunten denkt, denkt aan Memphis Depay. Langzaam maar zeker heeft Depay zich ontpopt tot de aanvalsleider van Oranje. Onder Koeman is hij niet alleen de speler die het vaakst tot scoren kwam (acht keer) maar ook de speler die de meeste treffers voorbereidde (vijf). Sterker nog, Depay was aangever of afmaker bij alle zes de treffers van Nederland in 2019 (drie goals, drie assists). Voor het laatste Oranje-doelpunt waarbij Depay niet direct betrokken was, moeten we terug naar november 2018. Toen kwam Virgil van Dijk vlak voor tijd tot scoren tegen Duitsland na een van richting veranderde voorzet van Tonny Vilhena.

Waar Depay de grote man is bij Oranje, is Harry Kane dat bij Engeland. De spits is pas net hersteld van een enkelblessure en kon in de Champions League-finale geen potten breken, maar zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon in de basis starten tegen het Nederlands elftal. Kane was in zijn laatste 20 interlands direct betrokken bij twintig goals (17 goals, 3 assists). Hij scoorde in de laatste drie interlands van Engeland en kan de eerste speler worden die in vier opeenvolgende interlands van Engeland scoort sinds Wayne Rooney tussen oktober 2014 en maart 2015 (vijf op rij).

