Koeman: ‘Als er een het record van Sneijder af kan pakken, dan is hij het wel’

Ronald Koeman prijst zich gelukkig met de aanwezigheid van Matthijs de Ligt, die bij zowel Ajax als Oranje een vaste waarde is. De bondscoach van het Nederlands elftal twijfelt er dan ook niet aan dat de pas negentienjarige verdediger een grote toekomst voor zich heeft. Onder meer Barcelona en Manchester United volgen De Ligt al enige tijd met bovenmatige interesse en een transfer lijkt slechts een kwestie van tijd.

Koeman praat op verzoek van Helden over de begeerde Ajacied. “Hij is zo bewust bezig met het vak van voetballer. Hij begint nu ook te scoren, kijk hoe hij erin duikt bij corners. Daarnaast is hij erg sterk en leest hij situaties op het veld al heel goed. In de opbouw, zijn passing en het spelen van de lange bal kan hij zich nog verbeteren.”

De 55-jarige oefenmeester, die zelf jarenlang op topniveau acteerde, heeft De Ligt al eens van advies voorzien wat betreft de volgende stap in zijn loopbaan. Het specifiek benoemen van interessante opties liet hij echter achterwege. “Het is uiteindelijk aan de speler om voor een club te kiezen die bij zijn manier van voetballen past en waar hij een goed gevoel bij heeft.”

Koeman verwacht dat De Ligt in de toekomst niet meer weg te denken is uit het hart van de Oranje-defensie. “Als er iemand het record van 134 interlands van Wesley Sneijder af kan pakken, dan is het Matthijs.” De Ajax-verdediger, in voorbereiding op de finaleronde van de Nations League, staat momenteel op vijftien wedstrijden in het shirt van Oranje.