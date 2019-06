Coutinho maakt voorkeur voor nieuwe club duidelijk

Santiago Sosa komt, mits hij een werkvergunning krijgt, naar Europa. Het Everton van Marcel Brands is akkoord met River Plate over een transfersom van vijftien miljoen euro voor de middenvelder. (Olé)

AS Roma blaast de belangstelling voor Gianluca Mancini nieuw leven in. De verdediger, die eveneens wordt begeerd door AC Milan, staat nog maar een jaar onder contract bij Atalanta. (Sky Italia)

De Fransen willen de spelmaker in eerste instantie voor een seizoen huren, om de transfer volgend jaar permanent te maken.

FC Porto zet in op de komst van Róger Guedes. Het liefst huurt de Portugese topclub de aanvaller van het Chinese Shendong Luneng, maar ook een definitieve transfer behoort tot de opties. (Globo Esporte)